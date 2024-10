Totti e Noemi Bocchi insieme: la trappola di Marialuisa spiegata bene (Di sabato 26 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Marialuisa Jacobelli, giornalista e volto noto di Sport Mediaset, hanno invaso il gossip, rivelando una presunta liaison con Francesco Totti. Ma, nonostante il chiacchiericcio e le accuse di tradimento, il legame tra l'ex capitano della Roma e Noemi Bocchi, sembra non vacillare. Le foto recenti dei due insieme a Miami, rilassati e circondati da amici durante una pausa dal torneo di padel World's Legend Padel Tour, raccontano una storia di apparente serenità e stabilità . Secondo voci ben informate, la liaison tra Totti e Jacobelli potrebbe essere stata orchestrata come un complotto dalla stessa giornalista. Fabrizio Corona ha rivelato che Marialuisa Jacobelli abbia tentato in passato un approccio con altri calciatori, come Paulo Dybala, senza però ottenere risultati. Tvpertutti.it - Totti e Noemi Bocchi insieme: la trappola di Marialuisa spiegata bene Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Le dichiarazioni diJacobelli, giornalista e volto noto di Sport Mediaset, hanno invaso il gossip, rivelando una presunta liaison con Francesco. Ma, nonostante il chiacchiericcio e le accuse di tradimento, il legame tra l'ex capitano della Roma e, sembra non vacillare. Le foto recenti dei duea Miami, rilassati e circondati da amici durante una pausa dal torneo di padel World's Legend Padel Tour, raccontano una storia di apparente serenità e stabilità . Secondo voci ben informate, la liaison trae Jacobelli potrebbe essere stata orchestrata come un complotto dalla stessa giornalista. Fabrizio Corona ha rivelato cheJacobelli abbia tentato in passato un approccio con altri calciatori, come Paulo Dybala, senza però ottenere risultati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Eccoli per la prima volta”. Totti e Noemi Bocchi dopo lo scandalo con Marialuisa Jacobelli - come li hanno beccati - Francesco Totti e il presunto flirt con Marialuisa Jacobelli, dopo lo scoop arrivano aggiornamenti da Miami, dove è volato insieme alla compagna Naomi Bocchi. Un passo indietro doveroso per chi non ha seguito il gossip in questi ultimi giorni. ... (Caffeinamagazine.it)

Marialuisa Jacobelli - ecco le parole con cui ha confermato il flirt con Francesco Totti : “Due più due fa sempre quattro…” - Negli ultimi giorni l’ex calciatore Francesco Totti è tornato al centro del gossip per via della liaison con la giornalista sportiva ed ex di Temptation Island Marialuisa Jacobelli, con il quale è stato paparazzato dal settimanale Gente. La notizia ... (Isaechia.it)

La prima foto di Totti e Noemi da Miami dopo la liaison confermata da Marialuisa Jacobelli - Francesco Totti e Noemi Bocchi appaiono vicini nella prima foto scattata a Miami dopo le dichiarazioni bomba di Marialuisa Jacobelli a proposito del flirt con l’ex capitano della Roma.Continua a leggere (Fanpage.it)

Perché il flirt tra Totti e Marialuisa Jacobelli non cambia le cose nella separazione da Ilary Blasi - Alla luce delle dichiarazioni di Marialuisa Jacobelli, una eventuale rottura tra Francesco Totti e Noemi Bocchi che effetto avrà sul procedimento che stabilirà a chi tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi attribuire l’addebito per la ... (Fanpage.it)