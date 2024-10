Torna l’ora solare | è giunto il momento di spostare di nuovo le lancette

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ci risiamo. E’ildi cambiarerio e con esso consuetudini, abitudini. Stanotte,indietro di un’ora. Insomma,. Così, riecco le giornate sempre più corte. Le ore di luce diminuiranno sensibilmente fino al solstizio d’inverno del prossimo 21 dicembre.legale ritornerà nell’ultimo fine settimana di marzo 2025, tra il 29 e il 30 del mese. Ma gli effetti che più interessano, sono quelli sulla salute. Perché ormai è provato che il cambio di orario potrebbe provocare degli effetti indesiderati così come il disturbo del ciclo di sonno-veglia, difficoltà ad abituarsi ai nuovi ritmi, stanchezza, stress, nervosismo. In pratica, il complesso sistema biologico che ci governa in alcuni soggetti dovrà darsi una riassestata così come accade anche quando viene introdottalegale.