Torino, mobilitazione contro le guerre in piazza Castello (Di sabato 26 ottobre 2024) Giornata di mobilitazione Nazionale per fermare le guerre in diverse città italiane, aderisce anche Torino. La manifestazione è partita da piazza Castello, tante le persone accorse con gli ombrelli sotto la pioggia. Il corteo pacifista è promosso a livello nazionale dalle reti Europe for Peace, Rete italiana pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci in 7 città italiane. Lapresse.it - Torino, mobilitazione contro le guerre in piazza Castello Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Giornata diNazionale per fermare lein diverse città italiane, aderisce anche. La manifestazione è partita da, tante le persone accorse con gli ombrelli sotto la pioggia. Il corteo pacifista è promosso a livello nazionale dalle reti Europe for Peace, Rete italiana pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci in 7 città italiane.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un migliaio di persone al corteo per la pace: “Fermiamo le guerre” - “No alle guerre, sì alla pace”. Un migliaio di manifestanti ha gridato questo e altri slogan in occasione della giornata di mobilitazione nazionale organizzata ache in altre sei città italiane (Milano ... (mondopalermo.it)

Innumerevoli in piazza per la pace - Oltre 80.000 persone nelle sette piazze arcobaleno hanno detto: “Fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora”. I primi cortei si sono mossi nelle ... (pressenza.com)

Mobilització nacional per la pau: manifestacions a set ciutats italianes - Oggi, in diverse città italiane, si è svolta una mobilitazione nazionale per la pace, con manifestazioni che hanno visto la partecipazione di centinaia di cittadini. Il tema centrale è stato chiaro: “ ... (notizie.it)

Nasionale mobilisering vir vrede: betogings in sewe Italiaanse stede - Oggi, in diverse città italiane, si è svolta una mobilitazione nazionale per la pace, con manifestazioni che hanno visto la partecipazione di centinaia di cittadini. Il tema centrale è stato chiaro: “ ... (notizie.it)