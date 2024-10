Tentò di uccidere la ex, notte da incubo. Testimone parla in aula: “Un agguato al buio” (Di sabato 26 ottobre 2024) Pistoia, 26 ottobre 2024 – Li aveva sorpresi al buio, entrando con le sue stesse chiavi nell’appartamento in cui aveva vissuto con la sua ex fino a poco tempo prima. Armato di un coltello, aveva sferrato un colpo all’addome di lei, tramortendola. Poi si sarebbe accanito anche su di lui, l’uomo con il quale aveva trovato la sua ex ragazza. Così giovedì mattina nell’aula Signorelli del Tribunale di Pistoia, davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Billet, Fenzo Ferretti ha ricostruito alcuni drammatici momenti della notte del 14 maggio 2022. Il processo è quello che vede imputato Alex Antonelli, 44 anni, informatico fiorentino, di tentato duplice omicidio. Lanazione.it - Tentò di uccidere la ex, notte da incubo. Testimone parla in aula: “Un agguato al buio” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Pistoia, 26 ottobre 2024 – Li aveva sorpresi al, entrando con le sue stesse chiavi nell’appartamento in cui aveva vissuto con la sua ex fino a poco tempo prima. Armato di un coltello, aveva sferrato un colpo all’addome di lei, tramortendola. Poi si sarebbe accanito anche su di lui, l’uomo con il quale aveva trovato la sua ex ragazza. Così giovedì mattina nell’Signorelli del Tribunale di Pistoia, davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Billet, Fenzo Ferretti ha ricostruito alcuni drammatici momenti delladel 14 maggio 2022. Il processo è quello che vede imputato Alex Antonelli, 44 anni, informatico fiorentino, di tentato duplice omicidio.

