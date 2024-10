Lanazione.it - Stalking per i cani: "È stata un’ingiustizia"

(Di sabato 26 ottobre 2024) "Non avrei mai pensato di ritrovarmi in una situazione simile, di subire una condanna che mi sembra veramente ingiusta". Fernando Colao, chirurgo fiorentino di fama internazionale, fissa sul tavolo la sentenza firmata dal giudice del tribunale di Firenze Virginia Mazzeo che lo ha condannato, con sospensione della pena, a un anno e otto mesi per. A fianco ha il suo fedele labrador di undici anni, tra i primi "colpevoli" nella singolare vicenda giudiziaria. Il chirurgo 61enne, secondo l’accusa, avrebbe infatti lasciato che i suoi tre ’criminali’ a quattro zampe abbaiassero chiusi in giardino dal 2015 al 2020, fino a generare l’esasperazione di un vicino, continuamente infastiditi dal rumore e costretti a stare con le finestre chiuse.