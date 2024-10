Sequestrati al porto di Gioia Tauro 800 kg di cocaina (Di sabato 26 ottobre 2024) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e i funzionari del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sequestrato presso il porto di Gioia Tauro due ingenti carichi paria a 790 chilogrammi di cocaina purissima. La partita di droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali destinatarie l’enorme introito di circa 120 milioni di euro. tvi/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Sequestrati al porto di Gioia Tauro 800 kg di cocaina Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e i funzionari del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno sequestrato presso ildidue ingenti carichi paria a 790 chilogrammi dipurissima. La partita di droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali destinatarie l’enorme introito di circa 120 milioni di euro. tvi/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Calabria - 800 kg di cocaina sequestrati al porto di Gioia Tauro - I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria e i funzionari del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) hanno sequestrato presso il Porto di Gioia Tauro due i carichi di 790 chilogrammi di cocaina purissima. In ... (Lapresse.it)

Porto di Gioia Tauro - tra succo di ananas e sacchi di sesamo trovati quasi 800 chili di cocaina - Un’operazione dal sapore cinematografico ha svelato un nuovo stratagemma usato dai narcotrafficanti internazionali per eludere i controlli doganali: questa volta, la cocaina era accuratamente nascosta in due container carichi di succo di ananas e ... (Reggiotoday.it)

Il sesamo - i succhi e... la cocaina purissima. Imponente sequestro di droga al porto Gioia Tauro : scoperti 800 kg di droga in due container VIDEO - I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria e i funzionari del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) hanno sequestrato nel porto di Gioia Tauro due ingenti carichi pari a a 790 chilogrammi di cocaina purissima. Le ... (Gazzettadelsud.it)

