Ilgiorno.it - Saronno, il paziente dà in escandescenze: soccorritori aggrediti e ambulanza distrutta

(Di sabato 26 ottobre 2024)(Varese) – Tredella Croce rossa italiana disono stati vittime di un’aggressione mentre si trovavano in servizio a Milano, in piazza Selinunte. Era uno dei tanti interventi che gli equipaggi del comitato saronnese realizzano nel corso della giornata. Ilper il quale l’era stata chiamata ha iniziato, in maniera del tutto imprevedibile e non contenibile, a dare in, aggredendo violentemente uno deie accanendosi anche contro l’. Sono state le forze dell’ordine a prendere in custodia l’uomo e a bloccarlo. Una secondasi è recata sul posto, in supporto, per trasportare il soccorritore della Croce Rossa ferito all’ospedale S. Carlo. Per lui fortunatamente nessuna grave conseguenza ma una prognosi di alcuni giorni. Peggiore è stata la sorte dell’: completamentedalla violenza.