Risultati e classifica Serie A, il Napoli vola a +5 (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott. (askanews) – Questi i Risultati e la classifica della Serie A dopo la nona giornata di campionato e dopo Napoli-Lecce 1-0 Nona giornata Udinese-Cagliari 2-0, Torino-Como 1-0, Napoli-Lecce 1-0, Bologna-Milan (rinviata), ore 20:45 Atalanta-Verona. Domenica 27 ottobre ore 12:30 Parma-Empoli, ore 15:00 Lazio-Genoa, Monza-Venezia, ore 18:00 Inter-Juventus, ore 20:45 Fiorentina-Roma classifica: Napoli 22, Inter 17, Juventus, Udinese 16, Milan, Torino 14, Lazio, Atalanta, Fiorentina 13, Empoli, Roma 10, Verona, Como, Bologna, Cagliari 9, Monza, Parma 7, Genoa 6, Lecce 5, Venezia 4. Martedì 29 ottobre ore 18.30 Cagliari-Bologna, ore 20:45 Lecce-Verona, Milan Napoli; Mercoledì 30 ottobre ore 18:30 Empoli-Inter, Venezia-Udinese, ore 20:45 Atalanta-Monza Juventus-Parma, Giovedì 31 ottobre ore 20:45 Genoa-Fiorentina, Como-Lazio, Roma-Torino. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott. (askanews) – Questi ie ladellaA dopo la nona giornata di campionato e dopo-Lecce 1-0 Nona giornata Udinese-Cagliari 2-0, Torino-Como 1-0,-Lecce 1-0, Bologna-Milan (rinviata), ore 20:45 Atalanta-Verona. Domenica 27 ottobre ore 12:30 Parma-Empoli, ore 15:00 Lazio-Genoa, Monza-Venezia, ore 18:00 Inter-Juventus, ore 20:45 Fiorentina-Roma22, Inter 17, Juventus, Udinese 16, Milan, Torino 14, Lazio, Atalanta, Fiorentina 13, Empoli, Roma 10, Verona, Como, Bologna, Cagliari 9, Monza, Parma 7, Genoa 6, Lecce 5, Venezia 4. Martedì 29 ottobre ore 18.30 Cagliari-Bologna, ore 20:45 Lecce-Verona, Milan; Mercoledì 30 ottobre ore 18:30 Empoli-Inter, Venezia-Udinese, ore 20:45 Atalanta-Monza Juventus-Parma, Giovedì 31 ottobre ore 20:45 Genoa-Fiorentina, Como-Lazio, Roma-Torino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - Simeone : "Con Conte si lavora tanto - ma i risultati parlano per lui" - Napoli, 16 ottobre 2024 – Pensando ai sacrifici fatti dal Napoli per accaparrarselo sul mercato dopo un lungo tira e molla con il Chelsea, difficilmente quest'anno, a meno di noie fisiche, Romelu Lukaku lascerà il suo posto al centro dell'attacco. ... (Sport.quotidiano.net)

Scherma : Ecco i migliori risultati dei Campani al circuito europeo di Napoli - Scherma: Esordio internazionale da sogno per gli spadisti campani: al circuito europeo esultano Davide Del Prete ed Elisabetta Rinaldi Un esordio stagionale da sogno per tutta la scherma campana che ha esultato sulle pedane del PalaVesuvio, ... (Puntomagazine.it)

Napoli - De Laurentiis : “25 milioni di tifosi e risultati inconcepibili di presenze” - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato ospite del convegno ‘Dall’analogico al digitale. Le nuove sfide della comunicazione’ e ha detto: “Si parla di digitale da tanto tempo. Il web doveva abbattere il provincialismo ed i confini ... (Sportface.it)

Demografia - istruzione - occupazione 2024 : i risultati di Napoli per Municipalità - Tempo di lettura: 8 minutiUna radiografia aggiornata del territorio cittadino di Napoli, nell’ambito del Programma 2024 di interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano. Palazzo San Giacomo pubblica l’analisi dei dati ... (Anteprima24.it)