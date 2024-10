Quagliarella: «Calhanoglu condiziona rivali. Inter, disattenzioni spiegate da questo!» (Di sabato 26 ottobre 2024) Fabio Quagliarella ha sottolineato l’importanza dell’assenza di Hakan Calhanoglu per l’Inter in vista della Juventus. Un commento anche sul tema del possibile appagamento dei nerazzurri dopo l’ultimo scudetto. UN DIAMANTE – Fabio Quagliarella è Intervenuto negli studi di Sky Sport su un possibile fattore in grado di incidere sull’esito di Inter-Juventus, ossia l’assenza di Hakan Calhanoglu per infortunio. questo il commento dell’ex calciatore italiano in merito: «Calhanoglu ha avuto una crescita esponenziale. Asllani è un buon giocatore, ma quando il turco è in campo si sente il suo peso specifico, ciò vale anche per gli avversari. Il che condiziona i rivali, perché sanno che da un momento all’altro può trovare il gol». Inter-news.it - Quagliarella: «Calhanoglu condiziona rivali. Inter, disattenzioni spiegate da questo!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Fabioha sottolineato l’importanza dell’assenza di Hakanper l’in vista della Juventus. Un commento anche sul tema del possibile appagamento dei nerazzurri dopo l’ultimo scudetto. UN DIAMANTE – Fabiovenuto negli studi di Sky Sport su un possibile fattore in grado di incidere sull’esito di-Juventus, ossia l’assenza di Hakanper infortunio.il commento dell’ex calciatore italiano in merito: «ha avuto una crescita esponenziale. Asllani è un buon giocatore, ma quando il turco è in campo si sente il suo peso specifico, ciò vale anche per gli avversari. Il che, perché sanno che da un momento all’altro può trovare il gol».

