Pessimismo sulle chance di vittoria di Kamala Harris

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il sentore degli opinionisti statunitensi è che Donald Trump sia ad un passo dal suo secondo mandato alla Casa Bianca. In molti non nascondono ildidi. Donald Trump sarà di nuovo Presidente? L’indicatore del clima che si respira arriva anche dal posizionamento dei potenti media a stelle e strisce. Il Washington Post di Jeff Bezos e il Los Angeles Times di Patrick Soon-Shiong hanno evitato l’endorsement. La scelta lascia trasparire la quasi certezza che sarà Donald Trump il nuovo presidente. Pertanto meglio evitare di inimicarselo, per tutelare i propri interessi economici. I giornalisti del WP hanno pubblicato un articolo che chiarisce che a “bloccare” il sostegno allaè stato il proprietario Jeff Bezos.ha avuto l’endorsement del New York Times e del Boston Globe, Trump del New York Post.