Quotidiano.net - Perché il canone Rai torna a 90 euro nel 2025? L’aumento e la storia (recente) di una delle “tasse” più evase

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 – Parliamoci chiaro, ilRai è sempre stata una(anche se tassa tecnicamente non è) fra le più odiate (e per questo più) dagli italiani. Una volta, infatti bastava non pagarla la prima volta. Sommario IlRai La “tassa” più evasa Renzi e ilin bolletta Chi è esente dal pagamento I dubbi della Ue Lo sconto del 2024: da 90 a 70La sorpresa nella ManovraLa “speranza” emendamento IlRai Essendo appunto un(e non una tassa) presupponeva un pagamento volontario al quale però erano tenuti tutti quelli che avevano (e hanno) almeno una Tv in casa. Ma se una persona che entrava in una nuova abitazione non versava il primo bollettino che gli arrivava in casella era praticamente fatta.