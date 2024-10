Ilrestodelcarlino.it - "Partecipanza in stallo, niente soldi ai capisti"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) CENTO E’ una vera e forte chiamata a tutti iquella fatta ieri da Corrado Borgatti, Mirco Gallerani, Pier Lorenzo Folchi e Bruno Casoni che da tempo stanno dando battaglia indi Cento dopo estromissioni, decadenze ed atti in una lunga e intricata querelle legale di cui l’ultima sentenza dichiara anche la nullità delle delibere adottate da ottobre a dicembre 2023. "Con continui appelli, vi è unoamministrativo dell’ente provocato dall’amministrazione Borghi che non permette di dare nemmeno risposte a esigenze dei cittadini quando si tratta di case o di stradelli – dice Borgatti - Nemmeno davanti alle sentenze, non ci vogliono ancora concedere un confronto per ridare vita all’ente o un consiglio con i membri reintegrati. Mi auguro che si possa intervenire presto anche per valutare le responsabilità soggettive".