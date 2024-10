Notte di paura in Italia, nubifragio devasta il territorio (Di sabato 26 ottobre 2024) Notte di paura in Toscana dove il maltempo continua ad imperversare: un nubifragio ha devastato il territorio e costringendo diverse persone a evacuare. Maltempo in Toscana, diluvio nella Notte Una forte e violenta pioggia ha colpito la provincia di Pisa e Livorno durante la Notte tra il 25 e 26 ottobre. I comuni interessati sono quelli di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola . Questo evento meteorologico estremo ha provocato l’esondazione di torrenti e canali, facendo sì che l’acqua invadesse strade e abitazioni creando una situazione di grave pericolo per i residenti. Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva L'articolo Notte di paura in Italia, nubifragio devasta il territorio proviene da TvZap. Tvzap.it - Notte di paura in Italia, nubifragio devasta il territorio Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 26 ottobre 2024)diin Toscana dove il maltempo continua ad imperversare: unhato ile costringendo diverse persone a evacuare. Maltempo in Toscana, diluvio nellaUna forte e violenta pioggia ha colpito la provincia di Pisa e Livorno durante latra il 25 e 26 ottobre. I comuni interessati sono quelli di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola . Questo evento meteorologico estremo ha provocato l’esondazione di torrenti e canali, facendo sì che l’acqua invadesse strade e abitazioni creando una situazione di grave pericolo per i residenti. Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva L'articolodiinilproviene da TvZap.

