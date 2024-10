Napoli-Lecce, Di Lorenzo gol da capitano vero | VIDEO (Di sabato 26 ottobre 2024) Il difensore azzurro decide una gara complicata con una zampata vincente nell’area salentina Il Napoli trova la via del gol al 73? contro il Lecce grazie al suo capitano. Giovanni Di Lorenzo si fa trovare pronto nell’area pugliese e regala tre punti fondamentali agli azzurri nella nona giornata di Serie A. La rete nasce da un calcio d’angolo battuto dalla destra. Mischia in area di rigore, con la palla che danza sulla linea di porta. Il capitano del Napoli si avventa come un falco sul pallone e lo spinge in rete, facendo esplodere di gioia il Maradona. Un gol pesantissimo quello di Di Lorenzo, che conferma ancora una volta il suo straordinario feeling con il pubblico napoletano. Il momento decisivo arriva dopo una partita complicata, con il Lecce che aveva creato più di un grattacapo alla difesa partenopea. Napolipiu.com - Napoli-Lecce, Di Lorenzo gol da capitano vero | VIDEO Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Il difensore azzurro decide una gara complicata con una zampata vincente nell’area salentina Iltrova la via del gol al 73? contro ilgrazie al suo. Giovanni Disi fa trovare pronto nell’area pugliese e regala tre punti fondamentali agli azzurri nella nona giornata di Serie A. La rete nasce da un calcio d’angolo battuto dalla destra. Mischia in area di rigore, con la palla che danza sulla linea di porta. Ildelsi avventa come un falco sul pallone e lo spinge in rete, facendo esplodere di gioia il Maradona. Un gol pesantissimo quello di Di, che conferma ancora una volta il suo straordinario feeling con il pubblico napoletano. Il momento decisivo arriva dopo una partita complicata, con ilche aveva creato più di un grattacapo alla difesa partenopea.

