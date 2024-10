Oasport.it - Moto3: Taiyo Furusato si impone nella FP2 a Buriram, solo un italiano in Q2

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si chiude nel segno dil’ultima sessione di prove libere valida per il GP della Thailandia, tappa numero diciotto del Motomondiale 2024 didi scena presso il circuito di. Ottima la prestazione del nipponico, in grado di togliere lo scettro al grande dominatore David Alonso, piazzatosi in questa occasione lontano dal vertice. Ma andiamo con ordine. Il centauro in sella all’Honda Team Asia ha fermato ai cronometri a 1:40.577, rifilando +0.122 a Ivan Ortolà (MT Helmets -MSI), secondo precedendo la BOE Motorsports di Joel Kelso, terzo con un ritardo di +0.161 rispetto alla vetta. Bene poi Ryusei Yamanaka (MT Helmets -MSI), quarto con +0.203. Dietro di lui “El pistolero” Daniel Holgado (+0.224), Scott Odgen (FleetSafe Honda -Mlav Racing), sesto con +0.237 ed Angel Piqueras (Leopard Racing), settimo con +0.250.