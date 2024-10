Modi, Riccardo Scamarcio: “Il nostro Modiglioni è un alter ego di Johnny Depp” (Di sabato 26 ottobre 2024) L'attore è il protagonista del biopic dedicato al pittore livornese diretto dalla star di Hollywood. Settantadue ore nella vita dell'artista bohémien nella Parigi del 1916 sotto scacco della guerra. Al cinema dal 21 novembre con Be Water Film. "Riccardo Scamarcio si è reso disponibile a rispondere a tutte le domande che arriveranno per Johnny Depp. Potete anche chiamarlo Johnny". C'era un grande assente alla conferenza stampa di Modi. Johnny Depp, regista della pellicola che arriverà nelle nostre sale il 21 novembre, non è salito sul palco allestito per la conferenza stampa del suo film, Modi. Un ritardo aereo che ha impedito alla star di Hollywood di parlare del biopic dedicato ad Amedeo Modigliani. A fare le sue veci il protagonista, Riccardo Scamarcio, che ha prestato il volto al pittore livornese per una storia ambientata in settantadue ore della Movieplayer.it - Modi, Riccardo Scamarcio: “Il nostro Modiglioni è un alter ego di Johnny Depp” Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'attore è il protagonista del biopic dedicato al pittore livornese diretto dalla star di Hollywood. Settantadue ore nella vita dell'artista bohémien nella Parigi del 1916 sotto scacco della guerra. Al cinema dal 21 novembre con Be Water Film. "si è reso disponibile a rispondere a tutte le domande che arriveranno per. Potete anche chiamarlo". C'era un grande assente alla conferenza stampa di, regista della pellicola che arriverà nelle nostre sale il 21 novembre, non è salito sul palco allestito per la conferenza stampa del suo film,. Un ritardo aereo che ha impedito alla star di Hollywood di parlare del biopic dedicato ad Amedeogliani. A fare le sue veci il protagonista,, che ha prestato il volto al pittore livornese per una storia ambientata in settantadue ore della

