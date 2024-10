Media, Israele ha avvertito l'Iran dell'attacco tramite terzi (Di sabato 26 ottobre 2024) Israele ha inviato venerdì un messaggio all'Iran prima dei suoi attacchi, avvertendo Teheran di non rispondere. Lo scrive Axios citando tre fonti e sottolineando che il messaggio israeliano era un tentativo di prevenire un'escalation più ampia. Il messaggio israeliano è stato trasmesso agli Iraniani tramite diverse terze parti, hanno detto le fonti. "Gli israeliani hanno chiarito agli Iraniani in anticipo cosa avrebbero e non avrebbero attaccato", ha detto una fonte. Uno dei canali è stato il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldcamp, ha detto una fonte. Quotidiano.net - Media, Israele ha avvertito l'Iran dell'attacco tramite terzi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024)ha inviato venerdì un messaggio all'prima dei suoi attacchi, avvertendo Teheran di non rispondere. Lo scrive Axios citando tre fonti e sottolineando che il messaggio israeliano era un tentativo di prevenire un'escalation più ampia. Il messaggio israeliano è stato trasmesso agliianidiverse terze parti, hanno detto le fonti. "Gli israeliani hanno chiarito agliiani in anticipo cosa avrebbero e non avrebbero attaccato", ha detto una fonte. Uno dei canali è stato il ministro degli Esteri olandese Caspar Veldcamp, ha detto una fonte.

