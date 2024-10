Marcia per la pace a Milano, Miccio (Emergency): “Governo Meloni complice del disastro, punta a produzione ed esportazione di armi” (Di sabato 26 ottobre 2024) “Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora”. Migliaia di persone sono scese in piazza sotto la pioggia nel centro di Milano per chiedere il “cessate il fuoco” in Ucraina, in Medioriente e in tutto il resto del mondo. Una manifestazione nazionale che si è svolta contemporaneamente in sette città italiane, promossa da Europe for Peace, Rete italiana pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisipaceGiusta, Sbilanciamoci ed è sostenuta da oltre 350 organizzazioni della società civile. Tra queste c’è anche Emergency. “Il nostro Governo è complice del disastro che stiamo vivendo – dice a ilFattoQuotidiano.it la presidente Rossella Miccio – abbiamo fatto della produzione ed esportazione di armi l’orgoglio del made in Italy e questo dovrebbe farci riflettere su quelle che sono le priorità del nostro Paese che ha tanti altri bisogni”. Ilfattoquotidiano.it - Marcia per la pace a Milano, Miccio (Emergency): “Governo Meloni complice del disastro, punta a produzione ed esportazione di armi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Fermiamo le guerre, il tempo dellaè ora”. Migliaia di persone sono scese in piazza sotto la pioggia nel centro diper chiedere il “cessate il fuoco” in Ucraina, in Medioriente e in tutto il resto del mondo. Una manifestazione nazionale che si è svolta contemporaneamente in sette città italiane, promossa da Europe for Peace, Rete italianae Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della, AssisiGiusta, Sbilanciamoci ed è sostenuta da oltre 350 organizzazioni della società civile. Tra queste c’è anche. “Il nostrodelche stiamo vivendo – dice a ilFattoQuotidiano.it la presidente Rossella– abbiamo fatto dellaeddil’orgoglio del made in Italy e questo dovrebbe farci riflettere su quelle che sono le priorità del nostro Paese che ha tanti altri bisogni”.

