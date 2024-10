Mangia dei funghi e poi finisce in ospedale: morto un uomo (Di sabato 26 ottobre 2024) In provincia di Lodi, un uomo di 68 anni è morto dopo aver ingerito alcuni funghi: gli erano stati regalati e aveva deciso di consumarli con la moglie. Purtroppo è deceduto in ospedale. Fanpage.it - Mangia dei funghi e poi finisce in ospedale: morto un uomo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) In provincia di Lodi, undi 68 anni èdopo aver ingerito alcuni: gli erano stati regalati e aveva deciso di consumarli con la moglie. Purtroppo è deceduto in

Funghi velenosi a cena : morto anziano - la moglie in terapia intensiva. L’ipotesi : Amanita phalloides scambiata per prataiolo - Cassano Magnago (Varese) – Non ce l’ha fatta Vito Cicoria, 91 anni, morto in ospedale, vittima di una grave intossicazione provocata dall’ingestione di funghi velenosi. Oggi i funerali nella chiesa di San Pietro. La moglie, 88 anni, resta ... (Ilgiorno.it)

Ha un malore mentre va a funghi - morto un 70enne - Risolto il "giallo" di Miane. Il 70enne il cui corpo è stato ritrovato nella mattina odierna vicino ad un corso d'acqua a Premaor, nel comune di Miane, quello di un 70enne di Farra di Soligo. L'uomo sarebbe stato intento ad andare a funghi quando ... (Trevisotoday.it)

Ritrovato morto in un dirupo Franco Carioti : era andato a funghi nei boschi di Lanzo d'Intelvi - È stato trovato il corpo senza vita di Franco Carioti, l'uomo classe 1942, scomparso da Sesto San Giovanni (Milano). Lo scorso 1° ottobre aveva detto a una vicina di casa che sarebbe andato a funghi in Valle Intelvi ma da allora si erano perse le ... (Quicomo.it)

Gianni Valdati morto cercando funghi. Sesto Ulteriano piange il farmacista 57enne - San Giuliano Milanese (Milano), 5 ottobre 2024 – La città è in lutto per la morte di Gianni Valdati, 57enne di Sesto Ulteriano venuto improvvisamente a mancare ieri mattina in Liguria, durante una battuta di funghi. La vittima si trovava in ... (Ilgiorno.it)