Maltempo, esondano torrenti nel Pisano. Allerta su Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria (Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue l'ondata di Maltempo sull'Italia. Per oggi, sabato 26 ottobre, la Protezione civile ha diramato avviso di Allerta arancione su alcuni settori di Piemonte, Liguria e Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su alcune aree di Veneto e Lombardia. Intanto una bomba d'acqua si è abbattuta nel Pisano.

Maltempo - allerta arancione in Emilia Romagna - Piemonte e Liguria. Allagamenti in Toscana : 15 persone salvate dai Vigili del Fuoco - Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte sulla Toscana, trasformando le strade del Pisano in fiumi di acqua e fango. Torrenti e canali sono esondati, allagando case e trascinando via auto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per ... (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo a Milano : scatta l'allerta meteo per rischio idrogeologico - Pioggia e nuvole. Non sarà un fine settimana da ricordare per il bel tempo a Milano, anzi. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire ... (Milanotoday.it)

Il maltempo non dà tregua - piove intensamente : oggi altra giornata di allerta - Il maltempo non dà tregua al nostro territorio. Oggi, sabato 26 ottobre, è un altro giorno di allerta meteo arancione per Parma e il Parmense. In tutte le zone di panura, collina e montagna del nostro territorio c'è il rischio di piene dei fiumi, ... (Parmatoday.it)

Allerta arancione per il maltempo in Piemonte - E’ allerta arancione per rischio idrogeologico, lo stabilisce il bollettino  emesso da Arpa Piemonte per la giornata di oggi, sabato 26 ottobre. I rischi dell’allerta riguardano il Piemonte meridionale (valli Belbo, Bormida e Scrivia) e la ... (Lidentita.it)