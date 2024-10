Lapresse.it - M5s: Grillo, non voglio fare casino ma rivendico diritto a sua estinzione

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott. (LaPresse) – “Se vogliamo essere sobri e intelligenti si capisce benissimo che c’è qualcosa che non quadra. Anche queste elezioni in Liguria e in Emilia Romagna, i candidati che appoggiano questo movimento progressista di sinistra chi li ha votati? C’è stata una votazione dal basso? Sarebbe la democrazia dal basso? No, sono stati catapultati dall’alto, messi lì. I soliti giochi della vecchia politica, quindi non è democrazia dal basso ma una bassa democrazia”. Così Beppein un video postato sul suo sito. “Nonassolutamente, ioda creatore del movimento il mioall’del movimento”.