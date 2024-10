Sport.quotidiano.net - Lo svizzero ha compiuto ieri 24 anni. Ndoye, dribbling e marcature storiche. I compagni gli chiedono più continuità

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tanti auguri Dan: cento di questi giorni e almeno un altro paio di gol. Giusto per dimostrare che ‘attaccante’ non è un’etichetta impropria. Danha24. Nell’era dei social la festa gliel’hanno fatta su Instagram i tanti attuali ed exdi squadra, oltre naturalmente al Bologna. Ventiquattrocominciano ad essere abbastanza per delineare le caratteristiche di un calciatore e quelle difanno perdere il sonno a Vincenzo Italiano: costruttore di gioco, saltatore di uomini in, portatore sano di un motore dalla cilindrata sopra la media ma incapace di tradurre tanto bendidio nella materia sonante dei gol. L’ultimo (e unico) segnato in campionato con la maglia del Bologna reca la data storica dello scorso 11 maggio a Napoli, quando il Bologna di Motta s’impose per 2-0 mettendo il timbro all’impresa di qualificarsi in Champions.