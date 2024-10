LIVE Bronzetti-Dolehide, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: l’azzurra va a caccia della finale (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:50 Siniakova in vantaggio di un set su Danilovic, poi la seconda semifinale con Lucia Bronzetti! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del WTA di Guangzhou tra Lucia Bronzetti e Caroline Dolehide. l’azzurra gioca da 84esima giocatrice del mondo questa settimana, e si è spinta fino alla semifinale del 250 cinese sconfiggendo in serie l’emergente armena Avanesyan, la rumena Cristian e la temibile cinese Xiyu Wang senza lasciare per strada neanche un parziale. Oggi, contro la qualificata americana, la riminese proverà a tornare tra le prime 65 giocatrici del mondo, lei che è stata anche all’interno della top 50 WTA. Non ci sono precedenti tra le due contendenti. Oasport.it - LIVE Bronzetti-Dolehide, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: l’azzurra va a caccia della finale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:50 Siniakova in vantaggio di un set su Danilovic, poi la seconda semicon Lucia! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allasemidel WTA ditra Luciae Carolinegioca da 84esima giocatrice del mondo questa settimana, e si è spinta fino alla semidel 250 cinese sconfiggendo in serie l’emergente armena Avanesyan, la rumena Cristian e la temibile cinese Xiyu Wang senza lasciare per strada neanche un parziale. Oggi, contro la qualificata americana, la riminese proverà a tornare tra le prime 65 giocatrici del mondo, lei che è stata anche all’internotop 50 WTA. Non ci sono precedenti tra le due contendenti.

