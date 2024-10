LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 6-3, 5-5, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: l’americana trema a un passo dalla finale! (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 PASSAAAAAAA! Capolavoro con il dritto stretto di Bronzetti! Palle break, due. 15-30 Doppio fallo (6°). 15-15 Lungo il lob di dritto di Dolehide. 15-0 Servizio dritto e comoda volèe. Incredibile la testa cosa fa nel tennis. 40-30 PRIMA VINCENTE! 40-15 Incredibile. Era punto fatto per la doppista americana, che non si fida a colpire al volo e poi sbaglia il dritto successivo. Mamma mia! 30-15 Largo il dritto lungoriga di Dolehide. 15-15 Questo è sulla riga. 15-0 Sbaglia il dritto lungoriga Dolehide. 4-5 LUNGOOOO il dritto lungoriga di Dolehide. Siamo di nuovo nel match! Incredibile partita! 40-A SOTTERRATA LA SECONDA, doppio fallo (5°). 40-40 Miracolo difensivo di Dolehide con il rovescio lungoriga. Oasport.it - LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 6-3, 5-5, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: l’americana trema a un passo dalla finale! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 PASSAAAAAAA! Capolavoro con il dritto stretto di! Palle break, due. 15-30 Doppio fallo (6°). 15-15 Lungo il lob di dritto di. 15-0 Servizio dritto e comoda volèe. Incredibile la testa cosa fa nel tennis. 40-30 PRIMA VINCENTE! 40-15 Incredibile. Era punto fatto per la doppista americana, che non si fida a colpire al volo e poi sbaglia il dritto successivo. Mamma mia! 30-15 Largo il dritto lungoriga di. 15-15 Questo è sulla riga. 15-0 Sbaglia il dritto lungoriga. 4-5 LUNGOOOO il dritto lungoriga di. Siamo di nuovo nel match! Incredibile partita! 40-A SOTTERRATA LA SECONDA, doppio fallo (5°). 40-40 Miracolo difensivo dicon il rovescio lungoriga.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagina 4 | “Sinner, qualche brivido mi percorre. Non so come abbia fatto per 5 mesi…” - Raffaella Reggi, ex numero 13 del mondo e ora commentatrice per Sky Sport, analizza il 2024 italiano: da Jannik a Berrettini ... (tuttosport.com)

WTA Tokyo: Zheng e Kenin volano in finale, ma l’americana si fa male in doppio - Tennis - WTA | Zheng batte Shnaider e trova Kenin che però abbandona la semifinale del doppio in lacrime: finale a serio rischio ... (ubitennis.com)

WTA Guangzhou, Lucia Bronzetti in semifinale! Battuta una menomata Wang in due set - Lucia Bronzetti si qualifica per la semifinale del WTA 250 di Guangzhou! La romagnola resiste nel primo set e dilaga nel secondo: battuta Wang Xiyu con il ... (oasport.it)

WTA Guangzhou: Bronzetti resiste alla campionessa in carica Wang. È in semifinale - Tennis - Italiani | Lucia si dimostra inespugnabile di fronte alla tennista di casa, aggressiva ma dalla fine del primo set un po’ incosciente anche a causa di una forte emicrania. Adesso penultimo at ... (ubitennis.com)