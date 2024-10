Lego da 15mila euro: ecco quali e come riconoscerli (Di sabato 26 ottobre 2024) Chi non ha mai giocato con i Lego? Alcuni pezzi da collezione possono raggiungere cifre dal valore astronomico Ilgiornale.it - Lego da 15mila euro: ecco quali e come riconoscerli Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Chi non ha mai giocato con i? Alcuni pezzi da collezione possono raggiungere cifre dal valore astronomico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lego da 15mila euro: ecco quali e come riconoscerli - Il pezzo attualmente più prezioso al mondo è un Lego di Spider Man della linea Marvel Super Heroes, che ha un valore stimato di 17mila dollari, vale a dire circa 15mila euro. Questa minifig esclusiva ... (ilgiornale.it)

Collassa la fogna a Pavia, decine di tonnellate di liquami finiscono nella Vernavola - Il collettore raccoglie gli scarichi di Pavia Nord e hinterland. Asm al lavoro per riportare le acque verso il depuratore ... (laprovinciapavese.gelocal.it)

Tumore gastrico, 15mila casi l'anno in Italia ma solo 1 su 5 è in fase precoce - In Italia fa registrare oltre 15mila nuovi casi l'anno, me se in 12 anni (dal 2007 al 2019) sono stati evitati oltre 42mila decessi grazie al miglioramento delle terapie e dei trattamenti, ancora oggi ... (ansa.it)

Tumori, 15mila casi l'anno cancro gastrico: al via campagna 'Vivere senza stomaco si può' - Spot, attività social e manifesti nelle stazioni metro di Roma e Milano per sensibilizzare su diagnosi precoce, l'iniziativa e i risultati di 3 survey presentati oggi a Roma ... (adnkronos.com)