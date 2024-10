Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Megalaitis e Lepri sfavillanti. Male Dobrev

(Di sabato 26 ottobre 2024) Colombi 6. Non dà mai troppo aiuto ai compagni sui palloni alti, in uscita. Ma tra i pali si mette a guardia nel primo tempo ed evita qualche grattacapo. Nella ripresa c’è poco da fare. Nulla su Cicerelli che gli arriva davanti inaspettatamente. Cinquegrano 5. Buona partenza a tutta fascia, in spinta. Poi quando la Ternana alza il baricentro sono guai sempre serissimi. Quel liscio sul rinvio del portiere umbro regala il vantaggio agli avversari.7. Primo tempo di sostanza. In fin dei conti lui sa badare al sodo. Tiene alto il livello in difesa, anche sbraitando, se necessario, in faccia ai compagni.7. Ha un cliente difficile. Cianci gioca di fisico e d’astuzia e lui riesce a non essere da meno. Nonostante la carta d’identità. Longobardi 6,5. Sa che si trova in una posizione che non sente esattamente sua.