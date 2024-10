Le formazioni si rivelano quando due club in forma contrastante si affrontano (Di sabato 26 ottobre 2024) 2024-10-26 17:47:41 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Everton ospita il Fulham in Premier League mentre due squadre in forma contrastante si affrontano nel calcio d’inizio tardivo di sabato. L’Everton spera di estendere la sua striscia di imbattibilità in campionato a cinque partite, mentre il Fulham cercherà di evitare tre sconfitte consecutive. I padroni di casa sono a due posizioni e cinque punti dalla zona retrocessione. Gli ospiti, nel frattempo, si trovano al 10° posto, con undici punti. per vedere come si schierano le squadre. La formazione dell’Everton I tuoi Toffees affronteranno il Fulham! #EVEFUL pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 26 ottobre 2024) 2024-10-26 17:47:41 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Everton ospita il Fulham in Premier League mentre due squadre insinel calcio d’inizio tardivo di sabato. L’Everton spera di estendere la sua striscia di imbattibilità in campionato a cinque partite, mentre il Fulham cercherà di evitare tre sconfitte consecutive. I padroni di casa sono a due posizioni e cinque punti dalla zona retrocessione. Gli ospiti, nel frattempo, si trovano al 10° posto, con undici punti. per vedere come si schierano le squadre. Lazione dell’Everton I tuoi Toffees affronteranno il Fulham! #EVEFUL pic.twitter.

