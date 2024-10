Sport.quotidiano.net - Lazio-Genoa: probabili formazioni e orari tv. Gilardino all'Olimpico per salvare la panchina

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma 26 ottobre 2024 – I tre punti fanno gola a tutti, sempre e comunque. Ci sono momenti in cui però questi sono più importanti nell'economia della stagione che altri. Nella giornata di domanisi affronteranno in una delle due sfide delle 15 allo stadio, nella sfida valevole per la 9a giornata di campionato. Da una parte la squadra di Marco Baroni, che vuole continuare il suo periodo positivo, cancellare il ko contro la Juventus e ritrovare subito la vittoria in Serie A. Dall'altra parte invece c'è unin grande difficoltà, contro il Bologna è arrivato un punto quasi insperato in rimonta, ma questo non è bastato a rinsaldare la fiducia della società in Alberto. La squadra e la curva spingono per la sua permanenza, ma anche in una trasferta complicata come quella dell'servono punti salvezza.