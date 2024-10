L’attacco di Israele all’Iran è iniziato stanotte | Rischio guerra totale in Medio Oriente – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024)di26 ottobre all’1.26. La rappresaglia arriva in risposta ai missili balistici lanciati da Teheran il primo ottobre. L’annuncio ufficiale dell’Idf: «In risposta a mesi di continui attacchi dal regime iraniano contro lo Stato di, sono in corso bombardamenti mirati su obiettivi militari in Iran da parte delle forze di difesa israeliane. Come ogni altro paese sovrano nel mondo, lo Stato diha il diritto e il dovere di rispondere. Le nostre capacità difensive e offensive sono completamente mobilitate», affermano i militari. «Faremo tutto il necessario per difendere lo Stato d’e il popolo d’», concludono. Gli Stati Uniti hanno detto che gli attacchi sono «autodifesa». Tel Aviv ha informato la Casa Bianca poco prima dell’inizio dei bombardamenti.