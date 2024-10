Juventus, Yildiz: "La 10 pesa, capita di non essere al top pure a Messi e Ronaldo. Sogno un gol all'Inter come Del Piero" (Di sabato 26 ottobre 2024) Kenan Yildiz si racconta alla vigilia di Inter-Juventus. Il numero 10 turco dei bianconeri ha dichiarato in un`Intervista alla Gazzetta dello Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Kenansi racconta alla vigilia di. Il numero 10 turco dei bianconeri ha dichiarato in un`vista alla Gazzetta dello

Juventus - Yildiz : “Il gol in Champions sembrava fosse un film” - L’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz, ha parlato al sito della Fifa parlando del primo gol in Nazionale e non solo: “Penso che tutti potessero vedere le mie emozioni quando ho segnato. Non immaginavo che qualcosa del genere potesse accadere, è ... (Sportface.it)

Yildiz : "La 10 della Juventus pesa tanto - devi mostrare di meritare quell'onore" - La numero 10 della Juventus, un onore e una responsabilità che va meritata: parola di Kenan Yildiz. Il talento turco è uno dei giocatori pi... (Calciomercato.com)

La Juventus trema : nuovo assalto europeo a Kenan Yildiz - Nuovo assalto a Yildiz, l’indiscrezione torna a far tremare i tifosi della Juventus. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato Un gol in Champions League e due assist in Serie A. È questo il bottino di inizio stagione del nuovo numero 10 della ... (Calciomercato.it)

Juventus - Thiago Motta : "Contento di Yildiz - ci sta dando molto. McKennie titolare - su Danilo e Kalulu..." - L`allenatore della Juventus Thiago Motta è pronto ad affrontare il terzo appuntamento di Champions League contro lo Stoccarda, dopo il doppio... (Calciomercato.com)