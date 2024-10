Israele e Iran, l’odio ha radici profonde radicate da decenni: la lunga storia di guerre clandestine e sabotaggi dietro all’escalation attuale (Di sabato 26 ottobre 2024) Israele e Iran: prima dell’attacco di stanotte, una serie di guerre clandestine, attacchi informatici e sabotaggi. L’escalation parte da molto lontano. “La montagna ha partorito il topolino”. Il governo Iraniano con questo proverbio ha sminuito i raid di questa notte, sabato 26 ottobre, subito da Israele, che a sua volta ha risposto all’attacco di Teheran del primo ottobre. Israele e Iran, l’odio ha radici profonde radicate da decenni: la lunga storia di guerre clandestine e sabotaggi dietro all’escalation attuale (Ansa Foto) – notizie.comPotrebbe stare proprio in questa affermazione la risposta che tutti si stanno aspettando in queste ore: cosa farà l’Iran? Può dirsi definitivamente concluso il botta e risposta a suon di raid tra Teheran e Tel Aviv? La comunità internazionale è in apprensione e chiede a gran voce di mettere un punto all’escalation. Notizie.com - Israele e Iran, l’odio ha radici profonde radicate da decenni: la lunga storia di guerre clandestine e sabotaggi dietro all’escalation attuale Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di sabato 26 ottobre 2024): prima dell’attacco di stanotte, una serie di, attacchi informatici e. L’escalation parte da molto lontano. “La montagna ha partorito il topolino”. Il governoiano con questo proverbio ha sminuito i raid di questa notte, sabato 26 ottobre, subito da, che a sua volta ha risposto all’attacco di Teheran del primo ottobre.hada: ladi(Ansa Foto) – notizie.comPotrebbe stare proprio in questa affermazione la risposta che tutti si stanno aspettando in queste ore: cosa farà l’? Può dirsi definitivamente concluso il botta e risposta a suon di raid tra Teheran e Tel Aviv? La comunità internazionale è in apprensione e chiede a gran voce di mettere un punto

