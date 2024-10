Infortunio Maldini, la scelta di Nesta per Monza-Venezia (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla vigilia dello scontro salvezza tra Monza e Venezia, l`allenatore biancorosso Alessandro Nesta ha analizzato il rendimento di un singolo: Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla vigilia dello scontro salvezza tra, l`allenatore biancorosso Alessandroha analizzato il rendimento di un singolo:

Nesta "Monza ok a Verona - col Venezia scontro diretto fondamentale" - "La vittoria del Bentegodi è stata importante, i ragazzi sentivano il peso dei mancati successi", spiega il tecnico dei brinazoli MONZA - Il primo successo è stato finalmente messo in cassaforte. I tre punti del Bentegodi sono stati un'enorme ... (Ilgiornaleditalia.it)

Monza-Venezia - Nesta : “Partita complessa - le squadre di Di Francesco giocano bene. Maldini convocato” - “Il Venezia è una squadra strutturate e che gioca, perché le squadre di Di Francesco giocano sempre. Quella di domani sarà una partita complessa perché loro hanno qualità : dobbiamo essere perfetti, non ci deve interessare quello che sarà dopo”. ... (Sportface.it)

Galliani : “Il Monza si è sbloccato - Nesta non è mai stato in pericolo” - “Ci siamo sbloccati, meno male. Eravamo preoccupati sì, ma la squadra ha pareggiato contro squadre importanti e poteva non perdere in altre occasioni”. Lo ha detto l’ad del Monza Adriano Galliani arrivando all’assemblea di Lega Serie A a Milano ... (Lapresse.it)

Monza - Galliani : «Nesta mai a rischio - su Maldini all’Inter dico questo» - Le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, sull’inizio di stagione del club brianzolo con Nesta e Maldini. I dettagli Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai giornalisti presenti prima dell’ingresso ... (Calcionews24.com)