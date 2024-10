Ilrestodelcarlino.it - Il record di mamma Monia: nove lauree e impegno sociale

(Di sabato 26 ottobre 2024) Civitanova Marche, 26 ottobre 2024 –, molteplici passioni e occasioni di volontariato animano la civitaseCiminari. A 55 anni, tanti gli impegni e gli interessi portati avanti quotidianamente, che l’hanno spinta a formarsi sempre più in contesto universitario e a sfruttare al meglio ogni attimo delle giornate. “Attualmente lavoro per una pubblica amministrazione fuori regione, a Ravenna, ma sono spesso in smartworking in modo da riuscire a gestire anche la vita famigliare – spiega Ciminari –. Oltre a questo mi dedico alle mie passioni, come il teatro, e faccio volontariato; ogni tanto nei fine settimana faccio la cronometrista per lo sport, soprattutto per il nuoto a Civitanova e qualche volta a Tolentino o San Severino. Ogni quindici giorni, poi, principalmente la domenica sera, aiuto al centralino la Croce Verde a Porto Recanati.