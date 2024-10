Agi.it - Il Napoli batte il Lecce 1-0, decide Di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Antonio Conte era partito con le seconde linee, ma per avere ragione delha dovuto inserire Kvaratskhelia, Raspadori e Politano, tenuti inizialmente in panchina. La partita non si sbloccava nonostante le poderose spallate date alla porta di Falcone. Così il tecnico azzurro ha fatto ricorso ai suoi pezzi da 90 per vincere e continuare la corsa in graduatoria. Finisce 1-0 con gol Die ilconserva la vetta della classifica e può godersi in relax il derby d'Italia di domenica. Ilparte subito all'assalto, colleziona tre angoli poi, al 13', Neres lancia Ngonge, tiro radente, Falcone para a terra. Gli azzurri faticano a trovare gli spazi giusti, al 25' Neres costringe Falcone alla parata, un minuto dopo il portiere giallorosso respinge un tiro di Ngonge, Olivera sbaglia il tap-in ma serve Diche mette dentro.