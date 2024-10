Identificato un ladro di e-bike dopo il furto a Altidona: la videosorveglianza incastra un 56enne (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente furto di una e-bike da mille euro ha scosso la tranquilla cittadina di Altidona, nel Fermano. Il ladro, un uomo di 56 anni residente nella stessa località , è stato rapidamente Identificato grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Questo episodio non solo evidenzia l’importanza della sicurezza pubblica, ma anche l’efficacia delle tecnologie moderne nell’assistere le forze dell’ordine nel loro operato. Storia del furto di e-bike a Altidona Il furto della e-bike si è verificato davanti a un negozio situato nell’area privata di un’attività commerciale di Marina di Altidona. Il valore del mezzo rubato, stimato intorno ai mille euro, ha attirato l’attenzione sia della vittima che delle autorità locali. I carabinieri sono intervenuti subito dopo la denuncia della proprietaria, avviando le indagini per risalire al ladro. Gaeta.it - Identificato un ladro di e-bike dopo il furto a Altidona: la videosorveglianza incastra un 56enne Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recentedi una e-da mille euro ha scosso la tranquilla cittadina di, nel Fermano. Il, un uomo di 56 anni residente nella stessa località , è stato rapidamentegrazie alle immagini registrate dai sistemi di. Questo episodio non solo evidenzia l’importanza della sicurezza pubblica, ma anche l’efficacia delle tecnologie moderne nell’assistere le forze dell’ordine nel loro operato. Storia deldi e-Ildella e-si è verificato davanti a un negozio situato nell’area privata di un’attività commerciale di Marina di. Il valore del mezzo rubato, stimato intorno ai mille euro, ha attirato l’attenzione sia della vittima che delle autorità locali. I carabinieri sono intervenuti subitola denuncia della proprietaria, avviando le indagini per risalire al

