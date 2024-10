Highlights e gol Real Madrid-Barcellona 0-4 | Liga 2024 25 VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di0-4, sfida valida per l’undicesima giornata della/25. Uno dei Clàsico più attesi degli ultimi anni finisce in massacro. Al Bernabeu è apoteosi, con Lewandowski (doppietta), Yamal e Raphinha che calano il poker, ammutolendo il pubblico di fedeista. Non si vedeva un Barça così forse dai tempi di Guardiola e i sei punti di distanza in classifica cominciano ad essere tanti. Di seguito ilcon le azioni salienti. CRONACAe gol0-4:/25 () SportFace.