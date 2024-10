Gambero Rosso 2025: le ‘Tre forchette’ e i premi speciali in Toscana (Di sabato 26 ottobre 2024) La nuova edizione della Guida Ristoranti d’Italia 2025 del Gambero Rosso ha assegnato importanti riconoscimenti anche alla Toscana. La regione ha ricevuto quattro premi speciali e conta tre Tre ‘forchette’, due Tre ‘Gamberi’, tre Tre ‘Bottiglie’, un Tre ‘Tavole’ e due Tre ‘Mappamondi’. Iristoranti premiati con le Tre Forchette, sono l’Enoteca Pinchiorri di Firenze, che mantiene il suo prestigio con un punteggio di 93/100, confermandosi tra le eccellenze italiane. Anche Da Caino a Montemerano (GR) si distingue con un punteggio di 91/100, sottolineando l’elevata qualità della ristorazione Toscana. Infine, Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio entra nella guida con 90 punti. Un cambiamento significativo riguarda Lorenzo di Forte dei Marmi, pur rimanendo al top della ristorazione, esce dal prestigioso club degli ‘over 90’, ottenendo 89 punti. Corrieretoscano.it - Gambero Rosso 2025: le ‘Tre forchette’ e i premi speciali in Toscana Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La nuova edizione della Guida Ristoranti d’Italiadelha assegnato importanti riconoscimenti anche alla. La regione ha ricevuto quattroe conta tre Tre ‘, due Tre ‘Gamberi’, tre Tre ‘Bottiglie’, un Tre ‘Tavole’ e due Tre ‘Mappamondi’. Iristorantiati con le Tre Forchette, sono l’Enoteca Pinchiorri di Firenze, che mantiene il suo prestigio con un punteggio di 93/100, confermandosi tra le eccellenze italiane. Anche Da Caino a Montemerano (GR) si distingue con un punteggio di 91/100, sottolineando l’elevata qualità della ristorazione. Infine, Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio entra nella guida con 90 punti. Un cambiamento significativo riguarda Lorenzo di Forte dei Marmi, pur rimanendo al top della ristorazione, esce dal prestigioso club degli ‘over 90’, ottenendo 89 punti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dove mangiare durante il Merano WineFestival : 18 indirizzi scelti dal Gambero Rosso - Sissi, imperatrice d'Austria, amava questi luoghi del Sud Tirolo e la cittadina ricambiava affetto e simpatia: ne è esempio il ristorante di Andrea Fenoglio, dedicato appunto a Sissi (in apertura i suoi gnocchi di patata all'aglio orsino e ... (Gamberorosso.it)

Le 40 migliori trattorie d'Italia secondo il Gambero Rosso - La nuova edizione della guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso, presentata al Teatro Eliseo di Roma in occasione della premiazione trasmessa in diretta streaming, come ogni anno, oltre ai migliori fine dining della Penisola, premia anche i ... (Gamberorosso.it)

“Agrigento cooking show” - tutto pronto per l’atto conclusivo con la star di “Gambero rosso” Giorgione : ecco i finalisti - Il 29 ottobre sarà l’ultimo atto della quarta edizione di “Agrigento cooking show”, il contest regionale di cucina e video promozionali della Sicilia creato dal videomaker Marco Gallo che ha come obiettivo la promozione della cucina tipica delle ... (Agrigentonotizie.it)

Gambero Rosso svela le migliori tavole d’Italia : Nana Piccolo Bistrò conquista il riconoscimento massimo - Facebook WhatsApp Twitter Il 21 ottobre 2023, al Teatro Eliseo di Roma, è stata presentata la nuova edizione della Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso, un evento atteso che celebra l’eccellenza della gastronomia italiana. Tra le ... (Gaeta.it)