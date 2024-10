"Fresca e genuina. Cibo dei Miracoli" (Di sabato 26 ottobre 2024) E’ la produzione a chilometro zero la chiave per una pasta di alta qualità secondo Massimo Rutinelli, proprietario del pastificio pisano "Pasta de’ Miracoli". "E’ fondamentale - spiega - utilizzare farine del territorio e uova fresche. Meglio usare macchinari vecchi perché sono questi a rendere la pasta più ruvida, dandole un aspetto e un sapore casareccio". Quali le caratteristiche della pasta dei Miracoli? "Intanto, ha una scadenza massima di cinque giorni, perché non viene pastorizzata. Molti altri pastifici sottopongono la pasta a un processo di precottura, grazie al quale il prodotto può essere messo sottovuoto così da prolungarne i tempi di scadenza fino a quaranta giorni. Ma questo naturalmente incide sul sapore e sulla consistenza". Cioè? "I prodotti pastorizzati sembrano quasi plastificati, quindi assorbono meno liquidi e sapori. Lanazione.it - "Fresca e genuina. Cibo dei Miracoli" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) E’ la produzione a chilometro zero la chiave per una pasta di alta qualità secondo Massimo Rutinelli, proprietario del pastificio pisano "Pasta de’". "E’ fondamentale - spiega - utilizzare farine del territorio e uova fresche. Meglio usare macchinari vecchi perché sono questi a rendere la pasta più ruvida, dandole un aspetto e un sapore casareccio". Quali le caratteristiche della pasta dei? "Intanto, ha una scadenza massima di cinque giorni, perché non viene pastorizzata. Molti altri pastifici sottopongono la pasta a un processo di precottura, grazie al quale il prodotto può essere messo sottovuoto così da prolungarne i tempi di scadenza fino a quaranta giorni. Ma questo naturalmente incide sul sapore e sulla consistenza". Cioè? "I prodotti pastorizzati sembrano quasi plastificati, quindi assorbono meno liquidi e sapori.

