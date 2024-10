Ilgiorno.it - Dossieraggi illeciti, il falso report della polizia di New York: “Claudio Del Vecchio fermato con un travestito indagato per crimini sessuali”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26 ottobre 2024 – Due matrimoni, 29 anni, 5 fratelli e circa 5 miliardi di euro di patrimonio. Per gli amantiCabala, ma ancheSmorfia napoletana, sono questi i numeri da tenere a mente da associare a Leonardo Maria Del. A completare la cinquina oggi bisogna aggiungere il 26. Il giorno di ottobre in cui Leonardo Maria è passato dall’essere uno dei giovani rampolliborghesia imprenditoriale italiana, uno dei sei figli del patron indimenticato di Luxottica Leonardo venuto a mancare nel 2022, aa pieno titolo nella più grande inchiesta in tempi recenti suie sugli accessi illegali a banche dati per carpire informazioni riservate su aziende e imprenditori italiani.