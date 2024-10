Corsini chiama Formigli “infame”, rancore, sputi, post alalalà. La Rai lo tiene (Di sabato 26 ottobre 2024) Riesce a fallire anche quando sputa. La sola infamia è per la Rai, l’azienda che si lascia infamare da Paolo Corsini, il direttore approfondimento, “l’Herr Sticazzi”. Ilfoglio.it - Corsini chiama Formigli “infame”, rancore, sputi, post alalalà. La Rai lo tiene Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Riesce a fallire anche quando sputa. La sola infamia è per la Rai, l’azienda che si lascia infamare da Paolo, il direttore approfondimento, “l’Herr Sticazzi”.

Nuova bufera su Corsini : chiama "infame" Formigli e il Pd contesta i "contenuti fascisti" sui social - Torna a far discutere il direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini. Il dirigente, nominato nell'azienda pubblica in quota meloniana, era già stato contestato dalle opposizioni in altre occasioni, in particolare per un suo intervento alla ... (Today.it)