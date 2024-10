Convocati Parma, Pecchia ritrova Benedyczak: era assente da aprile (Di sabato 26 ottobre 2024) Convocati Parma, Pecchia ritrova Benedyczak: l’attaccante polacco torna in squadra dopo un lungo infortunio, l’ultima volta era ad aprile Il Parma scende in campo domani contro l’Empoli e per l’occasione il tecnico Fabio Pecchia può sorridere: torna infatti tra i Convocati Benedyczak. L’attaccante polacco mancava da aprile, dopo un brutto infortunio. Di seguito la lista. Calcionews24.com - Convocati Parma, Pecchia ritrova Benedyczak: era assente da aprile Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024): l’attaccante polacco torna in squadra dopo un lungo infortunio, l’ultima volta era adIlscende in campo domani contro l’Empoli e per l’occasione il tecnico Fabiopuò sorridere: torna infatti tra i. L’attaccante polacco mancava da, dopo un brutto infortunio. Di seguito la lista.

Parma : Pecchia "Rinnovo stimolante - ma ora conta battere l'Empoli" - "Sono felice, è un momento molto bello e ringrazio il club per la fiducia" COLLECCHIO - "Io sono felice e voi?". Fabio Pecchia risponde col sorriso ai giornalisti, in merito al suo rinnovo fino al 2027, in conferenza stampa alla vigilia del match ... (Ilgiornaleditalia.it)

Parma - Pecchia : «Affronteremo una squadra tosta. Dobbiamo lavorare su questi aspetti» - Le dichiarazioni in conferenza stampa di Pecchia in vista della sfida di Serie A tra Parma ed Empoli. Ecco le parole dell’allenatore Ecco le dichiarazioni dell’allenatore Pecchia in vista del match in Serie A sulla sfida tra Parma ed Empoli. Le ... (Calcionews24.com)

Calcio : Parma. Pecchia "Felice e fiero per il rinnovo" - torna Coulibaly - "Ringrazio il presidente Krause per la fiducia e la vicinanza", dice il tecnico che ha rinnovato fino al 2027 PARMA - La notizia di queste ore in casa Parma è il rinnovo fino al 2027 dell'allenatore Fabio Pecchia, annunciato dal presidente Kyle ... (Ilgiornaleditalia.it)

Parma - ecco il rinnovo di Pecchia : «Mi sento parte integrante del progetto» - Il Parma ha annunciato il rinnovo del tecnico Fabio Pecchia fino al 2027: di seguito il comunicato della squadra ducale Il Parma ha annunciato il rinnovo di Fabio Pecchia fino al 2027: fiducia totale da parte del presidente Krause al tecnico della ... (Calcionews24.com)