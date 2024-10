Clasico ferito: Real Madrid e Barcellona si sfidano con 10 infortunati (Di sabato 26 ottobre 2024) Non sarà la loro miglior versione: Real Madrid e Barcellona prenderanno parte al primo Clasico della stagione (in programma alle 21:00 di stasera) con l’infermeria piena, ma l’atmosfera al Bernabeu sarà comunque quella delle grandissime occasioni. Attesa una coreografia che coinvolgerà tutti i settori dello stadio. Il sold out, manco a dirlo, è Realtà nonostante i prezzi alle stelle: il biglietto più economico costa 130 euro, quello più caro arriva fino a 455, anche se i bagarini hanno già trovato acquirenti per cifre come 1.000 e 2.500 euro. Tutto per vedere una sfida che definirà i piani alti: Barcellona primo a 27 punti, tre in più dei blancos. Gli infortuni però mischiano le carte. Sei addirittura quelli del Real Madrid, quattro quelli del Barcellona. Entrambe le squadre non potranno schierare il proprio portiere titolare. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Non sarà la loro miglior versione:prenderanno parte al primodella stagione (in programma alle 21:00 di stasera) con l’infermeria piena, ma l’atmosfera al Bernabeu sarà comunque quella delle grandissime occasioni. Attesa una coreografia che coinvolgerà tutti i settori dello stadio. Il sold out, manco a dirlo, ètà nonostante i prezzi alle stelle: il biglietto più economico costa 130 euro, quello più caro arriva fino a 455, anche se i bagarini hanno già trovato acquirenti per cifre come 1.000 e 2.500 euro. Tutto per vedere una sfida che definirà i piani alti:primo a 27 punti, tre in più dei blancos. Gli infortuni però mischiano le carte. Sei addirittura quelli del, quattro quelli del. Entrambe le squadre non potranno schierare il proprio portiere titolare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Real Madrid-Barcellona - dove vederla in TV e streaming : probabili formazioni del Clasico - Tutto pronto per il primo Clasico di stagione tra Real Madrid e Barcellona in programma questa sera alle 21:0= al Santiago Bernabeu. Diretta TV e in streaming a pagamento in esclusiva su DAZN.Continua a leggere (Fanpage.it)

Pronostici di oggi 26 ottobre - Napoli e Atalanta in serie A - Leverkusen - Manchester City e il Clasico Real Madrid-Barcellona - Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 26 ottobre, non sarà in campo il Milan contro il Bologna, gara rinviata tra le polemiche a causa del maltempo che ha colpito il capoluogo emiliano, saranno di scena Napoli e Atalanta in serie A ... (Infobetting.com)

Il Clásico 258 | Storia e numeri di Real Madrid-Barcellona : perché è diventato un evento calcistico unico al mondo - Real Madrid e Barcellona sono state le protagoniste dei due match più spettacolari della terza giornata di Champions, con i nove gol complessivi rifilati a Borussia Dortmund e Bayern: ritrovarle di fronte al Santiago Bernabeu, nel Clàsico numero ... (Ilfattoquotidiano.it)

Flick "Il Clasico gran partita - Barça pronto a sfidare il Real" - "Gli arbitri fanno un duro lavoro, io penso a preparare la partita e agli avversari", dice il tecnico azulgrana BARCELLONA (SPAGNA) - "Il Clasico sarà una gran partita". Hansi Flick ne ha appena vinta una di grande sfida: in Champions contro il ... (Ilgiornaleditalia.it)