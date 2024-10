Thesocialpost.it - Chi è Jashan Deep Badhan, il 19enne arrestato per l’omicidio della ragazza di 18 anni

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Costa Volpino, un tranquillo comune in provincia di Bergamo, è stato scosso da un tragico episodio di violenza che ha portato alla morte di Sara Centelleghe, una giovane di 18. Il presunto responsabile,, 19, è statocon l’accusa di omicidio volontario. La vittima avrebbe compiuto 19il prossimo 9 novembre. Il drammatico ritrovamento Il corpo senza vita di Sara è stato scoperto nell’appartamento di via Nazionale, dove viveva con la madre. A fare la terribile scoperta è stata un’amicavittima, che era uscita per qualche ora e, al suo ritorno, ha trovato Sara in una pozza di sangue. La giovane sarebbe stata accoltellata nella sua abitazione; dopo essere riuscita a uscire di casa, sarebbe crollata a terra sul pianerottolo. L’arresto del vicino di casa Il principale indagato,, è un vicino di casavittima.