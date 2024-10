Biccy.it - Bruno Mars rinasce grazie a Lady Gaga e Rosé: Die With A Smile e APT sono due hit

(Di sabato 26 ottobre 2024)è uno dei cantanti più di successo degli ultimi decenni, ma nell’ultimo periodo si era preso una pausa (l’ultimo album risale al 2016). Quest’anno però è tornato in grande forma e lo ha fatto collaborando in due hit di enorme successo: Diedie ATP. di. Quest’ultima è uscita da pochi giorni ma già punta ai piani alti della classifica Billboard dato che domina Spotify ed è già in alta rotazione radiofonica. ATP. (che in coreano è l’abbreviazione della parola appartamento) è il nuovo singolo dinonché primo estratto del suo album Rosie. APT. è il nome (abbreviazione di ??? = “appartamento”) di un drinking game coreano molto popolare fra i giovani. Come scritto riportato da Radio Deejay: “Durante un’intervista con Vogue, infatti, la cantante ha spiegato come è nata la canzone.