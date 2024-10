Beyonce' a Houston per Harris, 'abbiamo bisogno di lei' (Di sabato 26 ottobre 2024) "Sono qui non come una celebrity ma come una madre". Questo l'esordio di Beyonce' sul palco di Houston a sostegno di Kamala Harris. "Lei sta lavorando per ciò di cui il Paese ha bisogno adesso. Noi abbiamo bisogno di voi" ha detto la star sul palco della sua città natale rivolgendosi alla sua gente. "Dobbiamo votare", ha aggiunto sottolineando che "l'America ha bisogno di una nuova canzone, la canzone della dignità". Quotidiano.net - Beyonce' a Houston per Harris, 'abbiamo bisogno di lei' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) "Sono qui non come una celebrity ma come una madre". Questo l'esordio di' sul palco dia sostegno di Kamala. "Lei sta lavorando per ciò di cui il Paese haadesso. Noidi voi" ha detto la star sul palco della sua città natale rivolgendosi alla sua gente. "Dobbiamo votare", ha aggiunto sottolineando che "l'America hadi una nuova canzone, la canzone della dignità".

