Arriva la variabile impazzita a Buriram | alta la possibilità di pioggia per la gara

(Di sabato 26 ottobre 2024) Francesco Bagnaia esce con il morale sotto i tacchi dalla Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di, infatti, il pilota del team Ducati Factory si è dovuto accontentare del terzo posto finale, alle spalle di Enea Bastianini e Jorge Martin, lasciando al rivale spagnolo altri 2 punti in graduatoria. A questo punto, quando mancano 3 gare lunghe (domani a, quindi Sepang e Valencia) e 2 Sprint Race, il pilota due-volte campione del mondo è spalle al muro. 22 punti da recuperare su questo Jorge Martin sono davvero una montagna non semplice da scalare, anzi. Sia perchè “Pecco” non appare più brillante sulla sua GP24 come succedeva fino a qualche settimana fa, sia perchè il suo rivale sembra entrato in modalità “caccia al titolo”.