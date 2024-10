Gaeta.it - Arrestato un 28enne a Genova per lesioni e rapina: la dinamica dell’aggressione in piazza Vittorio Veneto

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nella prima mattinata di oggi, la polizia diha effettuato un arresto significativo, portando in custodia un uomo di 28 anni accusato di. L'episodio è avvenuto poco dopo le cinque del mattino in, nel quartiere di Sampierdarena. La cronaca di questo evento restituisce un quadro inquietante di violenza e insicurezza che si sta diffondendo nella città ligure. LaSecondo le ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, l'aggressione si è sviluppata in seguito a una discussione nata tra l'indagato e un buttafuori di un locale presente nella. La tensione è rapidamente aumentata, degenerando in un violento confronto. L'uomo, in un momento di esasperazione, ha estratto un coltello dalla tasca, creando panico tra i presenti.