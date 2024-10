.com - Amici 24, puntata 27 ottobre con Alessandra Amoroso e Amadeus

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nelladi domenica 27didi Maria De Filippi 24 ospiti in studioTutto pronto per la nuovadel pomeridiano didi Maria De Filippi. In studio ospiteche presenta in anteprima assoluta il nuovo singolo Si mette male, in uscita venerdì 1 novembre e che anticipa il tour nei palasport. E ancora il coreografo internazionale David Parsons accompagnato dalla ballerina Elena D’Amario, special guest per le date di apertura a Milano del 1 e 2 novembre del tour Balance of Power. A giudicare le esibizioni di canto sarÃ. Due le sfide, una per il cantautore Trigno, valutato dal produttore Rory Di Benedetto e una per la ballerina Rebecca, valutata dal coreografo Marcello Sacchetta.24,