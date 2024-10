Altro che Airpot Security, sono questi gli oggetti più confiscati sulle navi da crociera: alcuni sono impensabili (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Difficile credere che molti oggetti, alcuni impensabili, non possono essere portati a bordo delle navi da crociera: ecco quali sono quelli più confiscati. Negli ultimi anni le crociere hanno conquistato popolarità e fama tra i viaggiatori. Diverse le navi appartenenti a flotte prestigiose che offrono pacchetti viaggi dedicate alle coppie, ai single e anche alle famiglie e tutto a prezzi decisamente vantaggiosi. Spesso i minori non pagano o hanno un costo ridotto, a bordo sono offerti diversi servizi alcuni gratuiti, e la possibilità di visitare città diverse in un unico viaggio è un opzione che alletta molti. Da considerare che al momento della prenotazione i pasti e spesso anche le bevande sono incluse nel prezzo e questo implica un minor esborso durante la crociera. Inoltre oggi le navi sono decisamente lussuose, bellissime e dotate di ogni comfort. Gaeta.it - Altro che Airpot Security, sono questi gli oggetti più confiscati sulle navi da crociera: alcuni sono impensabili Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Difficile credere che molti, non posessere portati a bordo delleda: ecco qualiquelli più. Negli ultimi anni le crociere hanno conquistato popolarità e fama tra i viaggiatori. Diverse leappartenenti a flotte prestigiose che offrono pacchetti viaggi dedicate alle coppie, ai single e anche alle famiglie e tutto a prezzi decisamente vantaggiosi. Spesso i minori non pagano o hanno un costo ridotto, a bordoofferti diversi servizigratuiti, e la possibilità di visitare città diverse in un unico viaggio è un opzione che alletta molti. Da considerare che al momento della prenotazione i pasti e spesso anche le bevandeincluse nel prezzo e questo implica un minor esborso durante la. Inoltre oggi ledecisamente lussuose, bellissime e dotate di ogni comfort.

