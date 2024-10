Ilrestodelcarlino.it - Alluvioni in Emilia Romagna: contributo rafforzato, ma non per tutti

(Di sabato 26 ottobre 2024) Bologna, 26 ottobre 2024 – La beffa. Due volte alluvionati, due volte danneggiati, con in mano la ‘carta’ per giocare un bonus da 10mila euro, ma come in un gioco dell’oca rispediti all’esatto punto di partenza del maggio 2023. Hanno fatto questa fine qui le convinzioni di quei cittadini che, dopo l’alluvione 2023 e quella 2024, avevano creduto all’annuncio che i “due volti colpiti“ avrebbero potuto beneficiare di un Cis (di immediato sostegno) raddoppiato. Diecimila euro anziché cinque. Invece buona parte di questi cittadini verranno rispediti là, nel pantano dei quei 5mila euro del Cis, come un alluvionato della prima ora e il resto rinviato alle future ordinanze per la ricostruzione. Inondazioni in. Nella notte il fiume Lamone ha tracimato dal cantiere di ricostruzione dell' argine allagando la zona rossa di Traversara.